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السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في مقديشو

01:55 ص الأحد 04 أغسطس 2024

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

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(د ب أ):

أعربت السعودية يوم السبت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو عاصمة الصومال، الذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان:"تؤكد المملكة موقفها الرافض للعنف والتطرف واستهداف المدنيين".

وأكدت المملكة على "وقوفها مع حكومة وشعب الصومال في هذا المصاب، معبرةً عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

الجدير بالذكر أن الهجوم الانتحاري الذي نفذته حركة "الشباب" المتطرفة، وأعلنت مسؤوليتها عنه، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً، وإصابة العشرات، على أحد شواطئ مقديشو، في حصيلة بين الأكبر في هجمات استهدفت العاصمة الصومالية منذ أشهر، وفق ما أعلنت الشرطة الصومالية.

السعودية قديشو لهجوم الإرهابي
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