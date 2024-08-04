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"لعيونك أبو العبد".. قنّاص يهدي قتل جندي إسرائيلي إلى روح هنية

12:24 ص الأحد 04 أغسطس 2024

قنّاص يهدي قتل جندي إسرائيلي إلى روح هنية

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وكالات
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، السبت، مقطع فيديو يظهر عملية استهداف جندي إسرائيلي باستخدام بندقية "الغول".
وقبيل إطلاق النار أهدى القناص القسّامي، الجندي الإسرائيلي القتيل إلى روح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الراحل إسماعيل هنية.

وحققت عملية الاستهداف إصابة مباشرة للجندي الذي ظهر مترنحا بعد إصابته.
وتوعدت حركة حماس بالثأر لاغتيال هنية في العاصمة طهران، غداة حضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
فيما تعهدت إيران برد غير مسبوق، على عمليتي اغتيال هنية ورئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

قتل جندي إسرائيلي قناص كتائب القسام اسماعيل هنية
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