وسط تأهب لرد انتقامي إيراني.. انفجار مجهول يهز تل أبيب

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بسماع دوي انفجار وسط إسرائيل دون معرفة التفاصيل.

وقالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، إن أنباء أولية تشير إلى انفجار عنيف وسط "ريشون لتسيون" في تل أبيب.

وكانت هيئة البث العبرية قالت، اليوم السبت، إن تم فرض حالة التأهب القصوى تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

وذكرت البث الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك محاولة لضرب أهداف عسكرية وسط إسرائيل.

وأوضحت أن الموقف في إسرائيل هو الرد لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة.

وقال مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي إن "دماء شهداء المقاومة الطاهرة ستبقى إلى الأبد وستنتقم الجمهورية الإسلامية لهذه الدماء من العدو الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسجدي، "شارك في مراسم تشييع الشهيد ميلاد بيدي، المستشار الإيراني في لبنان".

وأشار مسجدي إلى "أن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة ستبقى خالدة وستنتقم الجمهورية الإسلامية لهذه الدماء من العدو الصهيوني".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت عن مقتل مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت.