الأردن يطالب رعاياه بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

وكالات

ناشدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، مواطني المملكة الهاشمية بعدم السفر إلى لبنان، مطالبة الموجودين هناك بالمغادرة في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة الأردنية في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" "في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة المواطنين، تهيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، كما وتطلب من المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن".

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين.

وجدد القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.