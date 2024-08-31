الحوثيون: عملية سحب ناقلة النفط "سونيون" ستبدأ غدًا الأحد



صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، أن عملية سحب ناقلة النفط اليونانية "سونيون" من البحر الأحمر، غربي اليمن، ستبدأ يوم غد، بعد أكثر من عشرة أيام على تعرضها لهجوم من قبل قوات الجماعة المسلحة.

وقال جمال عامر، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، في حسابه على منصة "إكس"، "إنه من المنتظر وصول قاطرات السحب، يوم غد الأحد، للبدء بعملية قطر ناقلة "سونيون" التي تم استهدافها من القوات البحرية (التابعة للجماعة) بسبب مخالفتها للحظر المفروض على السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني والمملوكة أو المحسوبة عليه".

وأكد عامر على أن جماعته "مستمرة في استهداف أي سفينة ستقوم باختراق الحظر المفروض على الكيان الصهيوني المجرم طالما استمر العدوان والحصار على شعب غزة المظلوم".

وكان محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن جماعته ستسمح باستعادة "سونيون" استجابة لطلبات عدة دول، بسبب "مخاوف إنسانية وبيئية".

وتحمل الناقلة "سونيون" مليون برميل من النفط الخام، وتهدد بوقوع كارثة بيئية واسعة النطاق في البحر الأحمر في حال حدوث أي تسرب منها.

وتعرضت الناقلة للهجوم الحوثي، أثناء إبحارها من العراق إلى اليونان في 21 أغسطس الجاري، وبث الحوثيون مشاهد إحراقها في البحر الأحمر.

ويواصل الحوثيون استهداف العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، منذ نوفمبر 2023، ويقولون إن هذه العمليات تأتي"نصرة لغزة".