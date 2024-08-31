إعلان

BBC

الصحة العالمية: الظروف الكارثية التي يعيشها أطفال غزة تساهم بانتشار شلل الأطفال

11:25 م السبت 31 أغسطس 2024

مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

جنيف – (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس إن الظروف الكارثية التي يعيشها أطفال قطاع غزة تساهم في خطر انتشار فيروس شلل الأطفال.

وشددت هاريس، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، على أن الحرب في غزة دمرت كل ما تم إنجازه في مجال تطعيم الأطفال، وأشارت إلى أن الهدف من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة؛ هو الوصول إلى مئات الآلاف من الأطفال المحتاجين للتطعيم.

وأضافت "إن شركائنا لديهم خبرة في تطبيق حملات التلقيح"، مبينة أن "هناك أكثر من مليون جرعة متوفرة الآن لتطعيم الأطفال، وإننا ملتزمون بنجاح حملة التلقيح، ولكننا نحتاج من طرفي القتال الالتزام بوقف إطلاق النار أثناء الأوقات المحددة، كما إننا بحاجة إلى المزيد من الأيام في قطاع غزة للتأكد من الوصول إلى كل الأطفال المصابين بشلل الأطفال".

كان مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن الخميس الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال.

هذا المحتوى من

Asha
شلل الأطفال تطعيم الأطفال أطفال غزة مارجريت هاريس الصحة العالمية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال يزعم عثوره على جثث لأسرى إسرائيليين بغزة

إعلان

إعلان

أمطار وحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد
بنسبة 100%..شركات الكهرباء تستعد لإجراءات جديدة بشأن غرامة سرقة التيار - (مستند)
ما دلالة دعوة إثيوبيا إلى الحوار مع مصر بشأن سد النهضة؟.. خبير يكشف
سترفع قدرة التدريس بنسبة 33%.. تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر.. ومحمد الإتربي رئيسا للبنك الأهلي