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الجامعة العربية: القوى الكبرى تمنح إسرائيل الحماية وهذا يحتاج لوقفة من جانبنا

10:17 م السبت 31 أغسطس 2024

جامعة الدول العربية

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القاهرة - (أ ش أ)
قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي، إن هناك تحركات عربية على أكثر من صعيد لاحتواء ما يجري في قطاع غزة ومنع توسع الصراع بالمنطقة.
وأشار رشدي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت، إلى أن القضية الفلسطينية ستتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 10 سبتمبر المقبل.
وشدد على أن الوضع الإنساني في فلسطين يزداد سوءا ولم يشهده العالم في أى منطقة أخرى، كما أن تكلفة استعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة تفوق أي تصور، إلا أن القوى الكبرى لا تزال تمنح الاحتلال الإسرائيلي مظلة الحماية، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة من الجانب العربي.
وأعرب عن أسفه جراء عجز المجتمع الدولي، على خلفية ما يجري في الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

هذا المحتوى من

Asha
جامعة الدول العربية جمال رشدي الاحتلال الإسرائيلي
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