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مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات التوصل لصفقة باتت على وشك الانهيار

10:10 م السبت 31 أغسطس 2024

أهالي الأسرى

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وكالات
قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم السبت، إن مفاوضات التوصل لصفقة باتت على وشك الانهيار في ظل عدم حدوث أي تقدم في القضايا الخلافية.
وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب نتنياهو، أن الحديث عن عرقلة مساعي التوصل لصفقة ليس أمرا جيدا ويهدف للضغط على الحكومة للتخلي عن أمن إسرائيل.
وزعم مكتب نتنياهو أن إسرائيل فعلت الكثير من أجل التوصل إلى صفقة لإعادة أسراها لكن حماس كانت وستبقى هي العقبة أمام ذلك.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيسي الأركان هارتسي هاليفي والموساد ديفيد بارنيا خلال اجتماع حكومي، اليوم السبت، قولهم إن الإصرار على التمسك بمحور فيلادلفيا يفتقر لأي منطق ولا علاقة له بالواقع.
وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، أن العناد بشأن محور فيلادلفيا ليس سوى اختراع يهدف لتعطيل مفاوضات إعادة الأسرى.

صفقة الأسرى مفاوضات غزة الاحتلال الإسرائيلي
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