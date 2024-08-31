رئيسا الأركان والموساد الإسرائيليان: التمسك بمحور فيلادلفيا يفتقر للمنطق ولا علاقة له بالواقع

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن رئيسي الأركان هارتسي هاليفي والموساد ديفيد بارنيا خلال اجتماع حكومي، اليوم السبت، إن الإصرار على التمسك بمحور فيلادلفيا يفتقر لأي منطق ولا علاقة له بالواقع.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، أن العناد بشأن محور فيلادلفيا ليس سوى اختراع يهدف لتعطيل مفاوضات إعادة الأسرى.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن مفاوضات التوصل لصفقة باتت على وشك الانهيار في ظل عدم حدوث أي تقدم في القضايا الخلافية.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب نتنياهو، أن الحديث عن عرقلة مساعي التوصل لصفقة ليس أمرا جيدا ويهدف للضغط على الحكومة للتخلي عن أمن إسرائيل.

وزعم مكتب نتنياهو أن إسرائيل فعلت الكثير من أجل التوصل إلى صفقة لإعادة أسراها لكن حماس كانت وستبقى هي العقبة أمام ذلك