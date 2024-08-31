يونيسيف: تطعيم 100 طفل فلسطيني عشيّة انطلاق حملة التطعيم

غزة – (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاظم أبو خلف، أن المنظمة وفرت أكثر من مليون جرعة لقاح ضد فيروس شلل الأطفال، ضمن حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة والتي من المقرر أن تبدأ غدا الأحد.

وقال متحدث "يونيسيف" في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز"، "إن توفير الجرعات يُعد جزءا من دور المنظمة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث تتواجد اللقاحات ضمن شروط التخزين المطلوبة"، لافتا إلى أنه من المقرر أن تصل جرعات إضافية عقب أيام قليلة بنحو 350 ألف جرعة.

وأضاف أن الجولة الأولى من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تشمل 640 ألف طفل، والعدد ذاته في الجولة الثانية المقررة بعد شهر، وسيتم البدء غدا بشكل رسمي بالتطعيم في منطقة دير البلح ثم خان يونس ورفح جنوبا ثم غزة والشمال كمرحلة نهائية.

ولفت إلى أن قطاع غزة ظل خاليا من فيروس شلل الأطفال على مدار 25 عاما، فيما تسابق مؤسسات العمل الإنساني الزمن للسيطرة على الوضع، وهناك خطة بعد التطعيم للمراقبة والمتابعة لتحقيق نسبة 90% والتي ستكون كفيلة بالسيطرة على الوضع حتى لا يدفع أطفال غزة الثمن باهظا.

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة والسلطات الصحية في غزة أنه تم تلقيح 100 طفل في مستشفى خان يونس إيذانا بانطلاق الحملة التي تبدأ رسميا غدا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية واليونيسيف والأونروا ومنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، في مستشفى خان يونس، أنه بمجرد اكتشاف فيروس شلل الأطفال تم تشكيل اللجان لوضع القرارات والخطط لمجابهة هذا المرض في قطاع غزة.

وأشاروا إلى وصول أكثر من مليون جرعة من اللقاح إلى قطاع غزة، مضيفين أن حملة التلقيح تستهدف أكثر من 640 ألف طفل.

ومن جانبها، دعت الولايات المتحدة لضمان فترات التهدئة وتجنب إصدار أوامر جديدة بالإخلاء خلال فترة حملة التلقيح والتي تستمر 3 أيام.