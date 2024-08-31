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BBC

"كان محاولة لاستفزازها".. وزير الخارجية الروسي عن اغتيال هنية في إيران

08:41 م السبت 31 أغسطس 2024

سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حديث لقناة (آر تي)، إلى أن إيران "ترفض الخضوع للاستفزاز والانجرار إلى عمليات عسكرية واسعة"، وأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "كان محاولة لاستفزازها".

وقال: "يحاولون استفزازها ولذلك جرى اغتيال هنية في العاصمة طهران".

وأكد لافروف في مناسبات عدة رفض محاولات تحميل إيران المسؤولية عن كل شيء، معتبرا هذه المحاولات استفزازية.

وذكر: "خطر تحول أزمة غزة إلى نزاع واسع في المنطقة جدّي للغاية".

وتابع: "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما، وتدعو إلى منع توسع هذا النزاع وانتشاره في المنطقة".

سيرجي لافروف الخارجية الروسية إيران وإسرائيل اغتيال هنية
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