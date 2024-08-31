فيديو| جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، اغتيال قائد لواء مخيمات المحافظة الوسطى بحركة الجهاد الإسلامي محمد القطراوي، في عملية مشتركة مع الشاباك أمس الجمعة.

ووفقا لما نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس"، فإن "محمد القطراوي روّج لعمليات إطلاق قذائف صاروخية من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية وكان مسؤولًا عن تنفيذ العديد من المخططات ضد قوات جيش الاحتلال والجبهة الداخلية في إسرائيل".

وأوضح أدرعي، أن القطراوي شغل عدة مناصب في حركة الجهاد الإسلامي بما فيها نائب قائد اللواء وضابط الاستخبارات.

🔻#عاجل جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي



🔻في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أمس الأول (الخميس) هاجمت قطعة جوية في وسط قطاع غزة وقضت على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي الارهابي المدعو محمد القطراوي.



🔻لقد روّج المدعو محمد… pic.twitter.com/MjBFc0KEQm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2024

وأمس الأول الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال 5 من عناصر المقاومة الفلسطينية داخل مسجد في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه كان من بين الشهداء قائد كتيبة نور شمس محمد جابر الملقب أبو شجاع و4 آخرين في اشتباك مسلح بالمخيم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ادّعى الأربعاء الماضي، اغتيال ناشط رئيسي في قسم العمليات لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على الحدود السورية اللبنانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت بوقت سابق المنطقة الحدودية واغتالت بتوجيهات استخباراتية من القيادة الشمالية فارس قاسم.

وأضاف البيان "قاسم كان مسؤولا عن بناء الخطط التنفيذية للجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، ولعب دورا مركزيا بتجنيد مسلحين فلسطينيين لحزب الله بغرض تنفيذ هجمات من لبنان ضد دولة إسرائيل، واستشهد بالهجوم مسلحين آخرين".

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن ضربة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة كانت تعبر نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان أمس الأربعاء أسفرت عن استشهاد ثلاثة أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي وعضو واحد من جماعة حزب الله اللبنانية.