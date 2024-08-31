الصحة بغزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفا و691 شهيدًا

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و691 شهيدا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و60 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و205 مصابين خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 330 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يواصل عملياته في وسط قطاع غزة وجنوبه.

وزعمت قوات الاحتلال في مدينة غزة القضاء على عناصر من المقاومة الفلسطينية ودمرت "هياكل عسكرية" تمثل خطرا على الجنود.

وبحسب بيانات من جيش الاحتلال، واجهت القوات مسلحين في حي تل السلطان في رفح وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة.