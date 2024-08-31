سوريا تؤكد تقديم كل التسهيلات للأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

دمشق - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد، موقف بلاده المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والتزامها الدائم بدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني، والوفد المرافق له، حيث أشار المقداد إلى أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات لوكالة الأونروا للقيام بمهامها المنوطة بها لضمان استمرار الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، معربا عن تقديره لجهود الوكالة في سوريا والتعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وشدد المقداد على إدانة سوريا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ولاية "الأونروا" بما في ذلك من خلال اتهامها زورا بالمنظمة الإرهابية وبالتالي وقف الخدمات الهامة التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

بدوره، عبر لازاريني عن امتنانه للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في تسهيل ودعم عمل وكالة "الأونروا" في سوريا، مؤكدا ضرورة حشد الدعم اللازم لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوكالة بما في ذلك توفير التمويل اللازم لها للوفاء بولايتها.