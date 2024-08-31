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العراق: العثور على جثث 14 إرهابيًا قتلوا في صحراء الأنبار

07:09 م السبت 31 أغسطس 2024

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بغداد - (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، العثور على 14 جثة لإرهابيين من الذين تم استهدافهم أمس في منطقة "الحزيمي" شرق "وادي الغدف" ضمن صحراء الأنبار.

وذكرت "العمليات المشتركة"، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه إلحاقا للعملية النوعية التي نفذت أمس في صحراء الأنبار بالتحديد في منطقة الحزيمي شرقي وادي الغدف، لإحكام السيطرة على المنطقة، انطلقت قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة في الجيش العراقي، اليوم، لتفتيش المكان وتم العثور على 14 جثة لإرهابيين من الذين تم استهدافهم، بالإضافة إلى عدد من الأحزمة الناسفة، جرى تفجيرها تحت السيطرة وأسلحة وأعتدة مختلفة.

وأشارت إلى أنه أثناء عملية التفتيش رصدت القوات الأمنية سيارة تقل إرهابيين اثنين، إذ شرعت بتطويقها والقبض عليهما، وحسب التحقيقات الأولية معهما تبين أنهما قد هربا من أحد الأوكار لنقل مستمسكات مهمة ومواد أخرى كانت بحوزتهما.

وكانت قيادة عمليات المشتركة بالعراق قد أعلنت، أمس الجمعة، قتل 14 إرهابيا من بينهم قيادات بعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار.

هذا المحتوى من

Asha
صحراء الأنبار العراق جثث ارهابيين
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