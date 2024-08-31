هيئة فلسطينية: أكثر من 650 ألف طفل بغزة لهم الحق في تطعيمات شلل الأطفال

رام الله - (أ ش أ)

قالت عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، إن هناك أكثر من 650 ألف طفل دون سن 10 سنوات في قطاع غزة، لهم الحق في الحصول على التطعيمات ضد شلل الأطفال.

وطالبت النتشة، في تصريح لقناة "النيل" للأخبار اليوم السبت، إسرائيل بالالتزام بهدنة إنسانية لتمكين الطواقم الطبية من إجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال في التجمعات السكنية المختلفة للنازحين، مضيفة أن هذه التطعيمات بحاجة للتبريد بشكل دائم؛ وبالتالي فقطاع غزة بحاجة للتزود بالوقود والطاقة، من أجل الحفاظ عليها بشكل أساسي.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن المحطات التي سيتم إعطاء التطعيمات فيها وتوزيعها على السكان بشكل مسبق حتى يتمكن السكان من ترتيب أمورهم، مشيرة إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تحترم إسرائيل القانون الدولي أو التعهدات الدولية، مما شكل تحديا أساسيا في عملية الإغاثة وتقديم المساعدات.

وأكدت رتيبة النتشة أن هذه الحرب هى الأكثر استهدافا للطواقم الإنسانية وطواقم العمل الدولي، كما أنه لا يوجد أي إجراءً حقيقي لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف هذه الطواقم الطبية.

كان مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن الخميس الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال.