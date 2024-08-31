الإنتربول يعتقل 13 إسرائيليًا بتهم الاحتيال في عدة دول مختلفة

ليون – (أ ش أ)

أفاد الإنتربول الدولى بأنه تم اعتقال 13 إسرائيلياً خلال الأسابيع الأخيرة، بموجب مذكرات صادرة عنه بناء على طلبات من عدة دول مختلفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم اعتقال الإسرائيليين في اليونان وقبرص والجبل الأسود وروسيا بعد صدور مذكرات بناء على طلبات من فرنسا وبيلاروسيا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.

وصدرت بعض المذكرات للاشتباه في ارتكاب جرائم احتيال وصرف العملات الأجنبية في فرنسا وبولندا وألمانيا والولايات المتحدة.

واستندت مذكرات أخرى إلى الاشتباه في ارتكاب جرائم اقتصادية في فرنسا، وفي المقام الأول الاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات الضرائب.

وتم اعتقال إسرائيلي واحد في سانت بطرسبرج، روسيا بعد أن أصدرت الولايات المتحدة مذكرة دولية بحقه للاشتباه في ارتكابه احتيالاً بقيمة 233 مليون دولار، في الولايات المتحدة وكندا، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل محكمة محلية، على الأرجح لأن روسيا ليس لديها اتفاقية تسليم مع الأمريكيين.