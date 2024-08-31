إعلان

BBC

الإنتربول يعتقل 13 إسرائيليًا بتهم الاحتيال في عدة دول مختلفة

06:56 م السبت 31 أغسطس 2024

الإنتربول

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

ليون – (أ ش أ)

أفاد الإنتربول الدولى بأنه تم اعتقال 13 إسرائيلياً خلال الأسابيع الأخيرة، بموجب مذكرات صادرة عنه بناء على طلبات من عدة دول مختلفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم اعتقال الإسرائيليين في اليونان وقبرص والجبل الأسود وروسيا بعد صدور مذكرات بناء على طلبات من فرنسا وبيلاروسيا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.

وصدرت بعض المذكرات للاشتباه في ارتكاب جرائم احتيال وصرف العملات الأجنبية في فرنسا وبولندا وألمانيا والولايات المتحدة.

واستندت مذكرات أخرى إلى الاشتباه في ارتكاب جرائم اقتصادية في فرنسا، وفي المقام الأول الاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات الضرائب.

وتم اعتقال إسرائيلي واحد في سانت بطرسبرج، روسيا بعد أن أصدرت الولايات المتحدة مذكرة دولية بحقه للاشتباه في ارتكابه احتيالاً بقيمة 233 مليون دولار، في الولايات المتحدة وكندا، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل محكمة محلية، على الأرجح لأن روسيا ليس لديها اتفاقية تسليم مع الأمريكيين.

هذا المحتوى من

Asha
الإنتربول اعتقال إسرائيليين الاحتيال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيئة فلسطينية: أكثر من 650 ألف طفل بغزة لهم الحق في تطعيمات شلل الأطفال

إعلان

إعلان

سترفع قدرة التدريس بنسبة 33%.. تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر.. ومحمد الإتربي رئيسا للبنك الأهلي