فلسطين تحذّر من تداعيات الكارثة الإنسانية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي

رام الله – (أ ش أ)

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من نتائج وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الكارثة الإنسانية الناتجة عن هذا العدوان كما هو الحال في قطاع غزة، وشمال الضفة ومخيماتها.

كما حذرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من الاستفراد بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بهدف تسريع جرائم الاستعمار، والضم التدريجي للضفة الغربية، وفي محاولة لكسر إرادة الصمود لدى أبناء الشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة برمتها.

وذكرت الوزارة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة تحاول فرض تغييرات جديدة على الواقع بالقوة بما يخدم خارطة مصالحها الاستعمارية، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية تكثيف اتصالاتها مع مختلف مكونات المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه عدوان الاحتلال المستمر في غزة وفي محافظات شمال الضفة الغربية.