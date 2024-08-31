بكين: اصطدام سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني عمدا بسفينة عسكرية صينية

بكين – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني "ليو ده جيون"، اليوم السبت، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني اصطدمت عمدا بسفينة إنفاذ قانون صينية في بحيرة شيانبين جياو في جزر نانشا تشيونداو الصينية.

وأشار "ليو" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن هذه المناورة غير الاحترافية والخطيرة أسفرت عن حدوث احتكاك، مضيفا أن المسؤولية الكاملة تقع على الجانب الفلبيني، وأن السفينة الفلبينية كانت ترسو بشكل غير قانوني في شيانبين جياو.

وحذر خفر السواحل الصيني الجانب الفلبيني، مؤكدا أن الانسحاب الفوري من المنطقة هو المسار الوحيد الصحيح.