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بكين: اصطدام سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني عمدا بسفينة عسكرية صينية

05:26 م السبت 31 أغسطس 2024

خفر السواحل الفلبيني

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بكين – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني "ليو ده جيون"، اليوم السبت، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني اصطدمت عمدا بسفينة إنفاذ قانون صينية في بحيرة شيانبين جياو في جزر نانشا تشيونداو الصينية.

وأشار "ليو" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن هذه المناورة غير الاحترافية والخطيرة أسفرت عن حدوث احتكاك، مضيفا أن المسؤولية الكاملة تقع على الجانب الفلبيني، وأن السفينة الفلبينية كانت ترسو بشكل غير قانوني في شيانبين جياو.

وحذر خفر السواحل الصيني الجانب الفلبيني، مؤكدا أن الانسحاب الفوري من المنطقة هو المسار الوحيد الصحيح.

هذا المحتوى من

Asha
خفر السواحل الفلبيني اصطدام سفينة سفينة عسكرية صينية بحيرة شيانبين
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