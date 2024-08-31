أرمينيا تقدم عرضًا جديدًا لأذربيجان بشأن معاهدة السلام

يريفان - (أ ش أ)

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن بلاده عرضت على أذربيجان التوقيع على معاهدة سلام بالبنود المتفق عليها بالفعل وترك القضايا العالقة لمزيد من المناقشات.

وذكر باشينيان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن أرمينيا قدمت العرض في 30 أغسطس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أرمن برس".

وصرح قائلًا "لدينا 17 مادة في أحدث مسودة لمعاهدة السلام، 13 منها، بما في ذلك الديباجة، متفق عليها بالكامل، وتتكون ثلاث مواد أخرى من أكثر من جملة واحدة، ومعظم نص هذه المواد متفق عليه أيضًا".

وأضاف "نقترح ما يلي، أخذ جميع المواد والصيغ المتفق عليها وتوقيعها كمعاهدة سلام"، لافتًا إلى أن الأمر ممكن لأن "جميع المبادئ الأساسية للسلام بين أرمينيا وأذربيجان منصوص عليها" في هذه المواد.

ويعرض رئيس الوزراء الأرميني على أذربيجان التوقيع والتصديق على جميع المواد المتفق عليها حتى هذه اللحظة ومواصلة المناقشات حول القضايا المتبقية،

وقال باشينيان إنه يفترض أن العلاقات الدبلوماسية ستقام بعد التوقيع، وستكون بمثابة منصة إضافية لمناقشة جميع القضايا المحتملة.

كما صرح باشينيان بأنه اقترح على رئيس أذربيجان من خلال القنوات الدبلوماسية عقد اجتماع ثنائي، مضيفًا أنه يمكن عقد هذا الاجتماع "على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، حيث تجتمع لجان ترسيم الحدود"، معربًا عن استعداده لهذه الاتصالات الرفيعة المستوى.

كما ذكر رئيس وزراء أرمينيا أن اتخاذ قرار بشأن حل الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا بعد إحلال السلام.

وصرح أيضًا بأن بلاده جمدت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على جميع المستويات، وقال "في هذه المرحلة نعتبر هذا القرار مرضيًا.. وفي الوقت الحالي، لا نرى حاجة إلى قرار آخر".