مستشفى جنين يعلن إيقاف العمل بقسم غسيل الكلى ونقل المرضى إلى نابلس

رام الله - (أ ش أ)

أعلنت إدارة مستشفى جنين الحكومي، اليوم السبت، إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى، بعد التنسيق للمرضى مع وزارة الصحة، والمحافظة وإقليم حركة فتح، ونقابة النقل وتأمين وسائل نقل مجانية إلى المراكز الطبية في نابلس، لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.

وأوضحت المستشفى - في بيان لها اليوم - أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بسبب تدمير خط الكهرباء المزود له، ولأن المولدات الكهربائية الحالية تعمل منذ 4 أيام متواصلة على التوالي، مشيرة إلى أنه نظرا لأن الأحمال الرئيسية تفوق قدرة المولدات الكهربائية تم دمج عدة أقسام مع بعضها وإيقاف التكييف وتشغيل محطات الأوكسجين جزئيا.