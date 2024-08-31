روسيا.. فقدان مروحية على متنها 19 سائحا شرقي البلاد

موسكو - (د ب أ)

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي عن فقدان مروحية (مي 8) في شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي على متنها 19 سائحا وطاقمها المكون من 3 أفراد.

وذكرت وكالة نوفوستي، اليوم السبت، أن المروحية أقلعت من منطقة بركان فاتشكازهيتس، وعند الساعة 715 بتوقيت موسكو فقد الاتصال بها.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات أطلقت عمليات بحث عن الطائرة المفقودة.

وقالت السلطات في العاصمة الإقليمية، بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي إن الاتصال اللاسلكي مع المروحية، مي 8، فقد بالقرب من بركان فاشكازيتس ولم يعد هناك أي اتصال بالطاقم.

وقالت وزارة الدفاع المدني الروسية إن الضباب الكثيف في المنطقة، منع في بادئ الأمر عملية بحث جوي عن المروحية، لكن الفرق الأرضية تمكنت من بدء عملية تمشيط في التضاريس النائية.

وبدأ المحققون إجراءات للتعرف على ما إذا كان هناك انتهاك لقواعد الحركة الجوية.

وتحظى شبه جزيرة "كامتشاتكا" بشعبية كبيرة بين السياح بسبب جمالها الطبيعي ومناظرها البركانية.