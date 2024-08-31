اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات السيول في مدينة ذمار إلى 28 حالة

صنعاء- (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا تدفق السيول جراء الأمطار الغزيرة في مدينة ذمار بشمالي اليمن إلى 28 حالة وفاة.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين اليوم السبت "إن حصيلة الوفيات نتيجة تدفق السيول في قرية الحصب، ارتفعت إلى 12 حالة وفاة و سبعة جرحى" ، مشيرة إلى تدمير أربعة منازل كلياً و13 منزلاً جزئيا في القرية .

وذكرت القناة أن تدفق السيول تسبب بوفاة 16 شخصاً في قرية الجُرف بعزلة بني موسى وهدم منزل ومحل تجاري.

وأكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة ذمار منذ مساء الجمعة، أدت إلى تدمير أحد الحواجز المائية في مديرية وصاب السافل.

وأشار السكان إلى أن السيول تسببت بجرف عدد من المنازل في قريتي الجرف والحصب التابعتين لمديرية وصاب.

وتشهد محافظات يمنية عدة ، منذ نهاية يوليو الماضي، سقوط أمطار غزيرة غير مسبوقة، تسببت بسقوط العديد من الضحايا.

ولا يزال المرصد اليمني للمناخ يحذر من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة، وقد ذكرت الأمم المتحدة في بيان لها الأسبوع الماضي، أن اليمن يواجه أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.