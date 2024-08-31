باكستان: ارتفاع الإصابات بجدري القرود إلى أربع حالات

إسلام أباد- (د ب أ)

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بمرض جدري القرود في باكستان العام الحالي إلى أربع حالات، بعدما أعلن إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي البلاد، عن حالة ثالثة عقب اكتشاف الفيروس المسبب للمرض في راكب عائد إلى باكستان من الخارج.

ويأتي اكتشاف جدري القرود الأخير في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الصحة الاتحادية إرشادات صارمة بشأن الفحص والعزل وغيرها من التدابير الوقائية، بما في ذلك المسح الحراري، في جميع المطارات الدولية في جميع أنحاء البلاد في ضوء التهديد الذي يشكله التفشي الأخير لفيروس جدري القرود عالميا،بحسب قناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية .

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الطيران المدني الباكستانية توجيهات لجميع شركات الطيران القادمة من الخارج إلى باكستان باتخاذ تدابير وقائية ضد جدري القرود في المطارات.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إمبوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطرا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرا صحيا في عدد من الدول.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري بأنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود في أفريقيا هذا العام.

وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة 548 شخصا منذ بداية العام.