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الصحة الفلسطينية تنهي استعدادها لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

01:43 م السبت 31 أغسطس 2024

حملة التطعيم

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رام الله- (د ب أ)

أنهت وزارة الصحة الفلسطينية الاستعدادات لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة يوم غد الأحد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي اليوم السبت أوردته وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، إنها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنهت استعداداتها لإطلاق حملة التطعيم.

وأكدت الوزارة أنها تقود الحملة في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع الشركاء الصحيين الدوليين، مؤكدةً على أن التطعيم آمن تماماً.

وأوضحت أن برنامج التطعيم يستهدف أكثر من 600 ألف طفل في محافظات فلسطين الجنوبية.

وجددت مناشدتها للمواطنين بضرورة التوجه لأقرب مركز تطعيم حسب الخارطة التي نشرتها الوزارة من أجل تطعيم أبنائهم حماية لهم من مرض شلل الأطفال.


حملة التطعيم شلل الأطفال غزة
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