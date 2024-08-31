ارتفاع عدد قتلى ومصابي غارة جوية روسية على مبنى سكني في خاركيف الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

كشفت السلطات المحلية الروسية اليوم السبت عن ارتفاع عدد القتلى والمصابين بسبب غارة جوية روسية على مبنى سكني، في مدينة "خاركيف"، بشرق أوكرانيا.

وارتفعت حصيلة القتلى بسبب هجوم أمس الجمعة، من ستة إلى سبعة أشخاص، بينما تضاعف عدد المصابين إلى 97 شخصا على الأقل.

وقال الحاكم العسكري، أوليه سينيهوبوف إن قائمة القتلى شملت فتاة/14 عاما/، بينما أصيب 22 قاصرا.

وذكر مسؤولون أن قنابل جوية موجهة ضربت مبنى سكنيا مكونا من 12 طابقا، مما أدى إلى تدميره جزئيا.

وعلى الجانب الروسي، أدى القصف الأوكراني إلى مقتل خمسة أشخاص في بيلجورود، وهي مدينة روسية كبيرة، تقع بالقرب من الحدود، طبقا لما ذكره مسؤولون هناك.

وقال الحاكم الإقليمي، فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تليجرام إن هناك 46 مصابا على الأقل أيضا، بارتفاع من 37 شخصا، تم الإبلاغ عنهم مساء أمس الجمعة، من بينهم سبعة أطفال. وذكرت تقارير أولية أن ستة أطفال أصيبوا.

وتتعرض منطقة "بيلجورود" لهجمات متكررة من جانب أوكرانيا لأن الجيش الروسي يستخدمها كنقطة انطلاق لهجمات على خاركيف.





