10 صور وفيديوهات ترصد السيول التي اجتاحت المدينة المنورة

وكالات

شهدت المدينة المنورة في السعودية، ليلة الجمعة السبت، أمطارا غزيرة أدت إلى سيول غير مسبوقة في المنطقة.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر السيول وهي تجرف السيارات في شوارع عدة بالمدينة.

السعودية: سيول قوية في أحياء المدينة المنورة هذه الليلة مع تضرر العديد من المركبات بسبب السيول 😢😮



عسى الله يعينهم ويعوضهم عوض خير#المدينة_المنورة pic.twitter.com/uUGTxCNBsA — مجموعة عشاق الطقس (@lovers9419) August 30, 2024

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد أصدر تنبيهات يوم الجمعة، تحذر من الأمطار الغزيرة في المدينة المنورة واحتمال حدوث السيول، مما يؤكد على خطورة الحالة الجوية التي شهدتها المنطقة.

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق في السعودية، ضمن موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة الخليج الصحراوية.

مشاهد من سيول حي الشهداء بتلعة الهبوب بمنطقة جبل أحد يوم أمس الجمعة ليلا 30/8/2024



السيول تسببت في هدم بيت شعبي وجرف مركبات واضرار

الخسائر بحمدلله أقتصرت على الماديات

هذا الحي الشعبي قائم على مجرى السيل بوادي جبل أحد بني من أكثر من 40 عام



المدينة المنورة - السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/d6uirPc1QY — ☘️𝒩𝒪ℱℒ (@C7C7C9) August 31, 2024

وضربت عواصف استثنائية منطقة الخليج في منتصف أبريل، وأسفرت عن مقتل 21 شخصا في عُمان و4 في الإمارات، التي سجلت أكبر كمية هطول أمطار منذ 75 عاما.