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BBC

10 صور وفيديوهات ترصد السيول التي اجتاحت المدينة المنورة

01:03 م السبت 31 أغسطس 2024
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة
  • عرض 10 صورة
    المدينة المنورة

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وكالات

شهدت المدينة المنورة في السعودية، ليلة الجمعة السبت، أمطارا غزيرة أدت إلى سيول غير مسبوقة في المنطقة.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر السيول وهي تجرف السيارات في شوارع عدة بالمدينة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد أصدر تنبيهات يوم الجمعة، تحذر من الأمطار الغزيرة في المدينة المنورة واحتمال حدوث السيول، مما يؤكد على خطورة الحالة الجوية التي شهدتها المنطقة.

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق في السعودية، ضمن موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة الخليج الصحراوية.

وضربت عواصف استثنائية منطقة الخليج في منتصف أبريل، وأسفرت عن مقتل 21 شخصا في عُمان و4 في الإمارات، التي سجلت أكبر كمية هطول أمطار منذ 75 عاما.

المدينة المنورة السعودية السيول
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