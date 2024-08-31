تفاصيل اختفاء طائرة على متنها 22 راكبا في روسيا

وكالات

اختفت طائرة هليكوبتر روسية، تحمل طاقما مؤلفا من ثلاثة أفراد و 19 راكبا، في أقصى شرق البلاد.

وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية في بيان إن المروحية من طراز "إم أي – 8" أقلعت بالقرب من بركان فاتشكازيتس في منطقة كامتشاتكا، لكنها لم تصل إلى وجهتها كما كان مقررا.

كما أضافت أنها تعتقد أن 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

و إم أي -8 هي طائرة هليكوبتر ذات محركين تم تصميمها في الستينيات.

وتستخدم الطائرة على نطاق واسع في روسيا، حيث تشيع حوادث تحطمها، وكذلك في البلدان المجاورة والعديد من الدول الأخرى.