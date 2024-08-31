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مقتل امرأة في حادث طعن ببرلين

12:06 م السبت 31 أغسطس 2024

الشرطة ببرلين

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برلين- (د ب أ)

لقيت امرأة حتفها في برلين بعدما هاجمها رجل بسكين.

وأعلن مكتب المدعي العام والشرطة أنه تم اكتشاف إصابة المرأة /28 عاما/ بجروح خطيرة في وقت متأخر مساء أمس الجمعة في مدخل مبنى سكني بحي فريدريشسفيلده ببرلين، وباءت محاولات إنعاشها بالفشل، وقد توفيت في المستشفى بعد ذلك بوقت قصير.

وألقت سلطات الأمن القبض على رجل /45 عاما/ للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وهو محتجز الآن لدى الشرطة.

ولم تتضح بعد الدوافع وراء الجريمة، ولا العلاقة بين الاثنين.

وقبل أيام قليلة، لقيت أم لأربعة أطفال حتفها في برلين على يد زوجها السابق، على الأرجح.


برلين مقتل امرأة حادث طعن
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