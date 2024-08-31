إعلان

BBC

العراق : القبض على إرهابيين اثنين في الانبار والسليمانية

11:40 ص السبت 31 أغسطس 2024

العراق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بغداد- (د ب أ)

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في العراق سلسلة عمليات قبض بحق فلول عصابات داعش في محافظتي الأنبار والسليمانية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم السبت، أن قطعات الجهاز في محافظة الانبار ألقت القبض على أحد الإرهابيين والذي يشغل منصب ما يسمى (اداري في المشتقات النفطية) في فلول عصابات داعش في المحافظة.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية.

ولفتت إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تفتيش وتفجير وتدمير خمس مضافات في جبال حمري.


العراق بغداد إرهابيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الاسم والرقم القومي.. "الكهرباء" ترسل قائمة أولية لـ "التموين" تضم سارقي التيار
مشاجرة بين عمال مصريين وسياح من عرب 48.. ماذا حدث داخل فندق طابا؟ (تغطية خاصة)
مصدر أمنى يكشف تفاصيل مشاجرة طابا بين عمال فندق وسياح من عرب 48