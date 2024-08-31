العراق : القبض على إرهابيين اثنين في الانبار والسليمانية

بغداد- (د ب أ)

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في العراق سلسلة عمليات قبض بحق فلول عصابات داعش في محافظتي الأنبار والسليمانية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم السبت، أن قطعات الجهاز في محافظة الانبار ألقت القبض على أحد الإرهابيين والذي يشغل منصب ما يسمى (اداري في المشتقات النفطية) في فلول عصابات داعش في المحافظة.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية.

ولفتت إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تفتيش وتفجير وتدمير خمس مضافات في جبال حمري.





