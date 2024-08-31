إسرائيل تضرب أهدافا في لبنان بعد هجمات لحزب الله

تل أبيب/بيروت- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه ضرب أهدافا في لبنان، مشيرا إلى أنه كان مصدرا لمجموعة من الضربات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في وقت متأخر مساء الجمعة في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل في أعقاب إطلاق 40 صاروخا من لبنان عبر الحدود.

وتابع الجيش أنه تم اعتراض بعض المقذوفات بينما سقط بعضها في المنطقة، مضيفا أنه لم تحدث أي إصابات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "ضرب مصادر إطلاق النار" وأن القوات الجوية الإسرائيلية "ضربت عددا من قاذفات حزب الله في جنوب لبنان".

يذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، كانت هناك مواجهات عسكرية يومية بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران.



