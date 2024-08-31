إعلان

BBC

القوات الإسرائيلية تغلق مداخل مدينة الخليل وتعتقل فلسطينيين

11:07 ص السبت 31 أغسطس 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله- (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من مدينة الخليل بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت شابين بعد أن فتشت منزليهما".

ووفق المصادر، "أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل وبلداتها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، منها مدخل الخليل الشمالي رأس الجورة، ومدخل فرش الهوا غربا، والمدخل الجنوبي الحرايق، بالإضافة إلى مدخل الظاهرية والسموع ودورا جنوبا، ومداخل مخيمي الفوار، والعروب، وطرقا فرعية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن "تحييد" عدد من المشتبه بهم في ثلاثة حوادث أمنية في جوش عتصيون ومستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل في الضفة الغربية، مضيفا أن هناك تقارير عن "عدد من الإصابات".


قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الأمريكي: مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش في غارة غربي العراق

إعلان

إعلان

الاسم والرقم القومي.. "الكهرباء" ترسل قائمة أولية لـ "التموين" تضم سارقي التيار
مشاجرة بين عمال مصريين وسياح من عرب 48.. ماذا حدث داخل فندق طابا؟ (تغطية خاصة)
مصدر أمنى يكشف تفاصيل مشاجرة طابا بين عمال فندق وسياح من عرب 48