القوات الإسرائيلية تغلق مداخل مدينة الخليل وتعتقل فلسطينيين

رام الله- (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من مدينة الخليل بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت شابين بعد أن فتشت منزليهما".

ووفق المصادر، "أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل وبلداتها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، منها مدخل الخليل الشمالي رأس الجورة، ومدخل فرش الهوا غربا، والمدخل الجنوبي الحرايق، بالإضافة إلى مدخل الظاهرية والسموع ودورا جنوبا، ومداخل مخيمي الفوار، والعروب، وطرقا فرعية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن "تحييد" عدد من المشتبه بهم في ثلاثة حوادث أمنية في جوش عتصيون ومستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل في الضفة الغربية، مضيفا أن هناك تقارير عن "عدد من الإصابات".





