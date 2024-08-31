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BBC

ترامب في بنسلفانيا يسب هاريس ويتوعد: سأغلق الحدود وأرحل المهاجرين

01:27 ص السبت 31 أغسطس 2024

دونالد ترامب في بنسلفانيا

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قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه سيعمل منذ اليوم الأول لتوليه السلطة مجددًا في البيت الأبيض على منع المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة، متوعدًا بغلق الحدود وترحيل المهاجرين.

وفي تجمعه الانتخابي في جونستاون في ولاية بنسلفانيا، هاجم ترامب المهاجرين ومنافسته كاملا هاريس، بينما صعّد من هجماته اللفظية على عليها، مستخدمًا لغة نابية لوصف تأثيرها على "كل مكان لمسته"، فيما أخبر الحشد مازحًا أن زوجته ميلانيا ناشدته ألا يلعن هاريس، مضيفًا: "لكن هذا صعب. كما تعلمون، هناك بعض الكلمات التي لا يمكن حبسها كما لا يمكن تكرارها".

وقال ترامب إنه في حال فوز هاريس ستسمح بوصول 100 مليون مهاجر أغلبهم سيكون من المجرمين والمرضى - على حد قوله - إلى الولايات المتحدة، وأنه موجود لمنع حدوث هذا.

ترامب في بنسلفانيا ترامب يسب هاريس ترامب يتوعد المهاجرين ترامب يتوعد بإلاق الحدود
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