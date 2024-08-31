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BBC

إصابة 4 إسرائيليين في انفجار وإطلاق نار في غوش عتصيون

01:03 ص السبت 31 أغسطس 2024

انفجار غوش عتصيون

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وكالات:

أصيب أربعة إسرائيليين في حادثين قريبين بغوش عتصيون في الضفة الغربية ليلة الجمعة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية إسرائيلية بينها "جيروزليم بوست".

أصيب شخصان أولًا في انفجار سيارة بالقرب من محطة وقود في مفترق غوش عتصيون. وقدر جيش الاحتلال أن الانفجار كان محاولة هجوم فاشلة، حيث بعد أن لاحظ المهاجم أن سيارته بدأت تحترق، خرج منها وحاول مهاجمة عمال في المحطة، لكنه قُتل على يد حراس الأمن، وفقا لما ذكره موقع "واينت".

وفي الوقت نفسه تقريبًا، أصيب إسرائيليان آخران بعد إطلاق النار عليهما في مستوطنة كرمي تسور في هجوم مشتبه به. وأطلق جيش الاحتلال النار على المشتبه به بعد أن فتح النار على أحد الأشخاص في المستوطنة.

ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما إذا كان هذان الهجومان المنفصلان القريبان مرتبطين، ويبحث عن مشتبه بهم محتملين آخرين في المنطقة.

الضفة الغربية غوش عتصيون انفجار سيارة في إسرائيل مصابون في إسرائيل
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