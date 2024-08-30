انفجارات ضخمة تهز مدينة عدن اليمنية وسقوط قتلى وجرحى

وكالات

شهدت مدينة عدن اليمنية، الجمعة، نحو 4 انفجارات ضخمة أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بأن الانفجارات حدثت في إحدى محطات الوقود في عدن وسيارات الإسعاف تتجه للمكان لنقل المصابين.

ونقلت قناة العربية في نبأ عاجل لها، سقوط نحو 5 قتلى وعدد من المصابين كحصيلة أولية للانفجارات.

ونقلت قناة الشرق عن مصادر لها، وقوع انفجارين الأول في محطة لتعبئة الغاز في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن، وتبعه انفجار آخر أكثر قوة لصهريج محمل بالغاز كان على مقربة من موقع الانفجار الأول، وخلف كرة من اللهب.

وقال شهود عيان إن عدداً من المركبات احترق في الموقع، لافتين إلى أن شدة الانفجار تحول دون إمكانية تدخل فرق الإنقاذ.



وفي نفس السياق، ذكرت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن هجوم على بعد 130 ميلا بحريا شرقي عدن.