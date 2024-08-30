أمريكا تدعو إلى زيادة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

(د ب أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اجتماع مع نظيره الأوكراني رستم عميروف في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تعتزم زيادة تعزيزات الدفاع الجوي الأوكراني .

وقال أوستن، إن الولايات المتحدة تعتزم الدعوة إلى مزيد من التوسع في الدفاع الجوي للبلاد في اجتماع مجموعة الاتصال الأوكرانية الأسبوع المقبل، المقرر عقده في قاعدة رامشتاين الجوية، وهي قاعدة للقوات الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا.

وقال أوستن، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيواصلون توفير المعدات الحيوية التي تحتاجها كييف للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي المستمر، الذي بدأ في فبراير 2022.

وأدان أوستن الهجمات الروسية الأخيرة على أهداف مدنية، مؤكدا: "سأكون واضحا، لا يمكن قبول استهداف المدنيين أبدا، وإن قدرة أوكرانيا على الصمود ستساعدها على الانتصار على عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما يرتكبه من فظائع".

وشكر عميروف الولايات المتحدة وحلفاءها على دعمهم قائلا، إنه يريد إبلاغ أوستن بالوضع في ساحة المعركة والاحتياجات الحالية للجيش الأوكراني.

وركزت المناقشات أيضا على إنتاج الأسلحة داخل أوكرانيا.

وأشار عميروف، إلى أن أوكرانيا أنشأت المئات من شركات إنتاج الأسلحة الجديدة ويمكنها الآن محليا إنتاج أسلحة عالية الجودة بشكل سريع.