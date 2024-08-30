"يتضمن المنهج النشل والخطف".. شروط الانضمام إلى مدارس اللصوص بالهند

وكالات

تشتهر بعض القرى الهندية بما يطلق عليها مدارس اللصوص، والتي يدفع الأطفال رسومًا باهظة مقابل الانضمام إليها لتعلم كيفية اختيار الجيوب في حفلات الزفاف الثرية.

ويدفع الآباء في القرى الهندية الفقيرة ما يصل إلى نحو 3 آلاف دولار، لإرسال الأطفال إلى مدارس اللصوص التي تعدهم لحياة الجريمة، وتتضمن التربية الجنائية مجموعة من الدروس التي تنتج رجال عصابات "محترفين" قبل التخرج.

وتشتهر ثلاث قرى في ولاية ماديا براديش بوسط الهند - كاديا وجولخيدي وهولخيدي - بتدريب الأطفال على السرقة، وفقًا لـ NDTV، وهي وسيلة إعلامية إخبارية هندية.

يرسل الآباء أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عامًا، إلى مدارس اللصوص حيث ينضمون إلى العصابات الإجرامية المحلية ويتلقون تدريبًا على المهارات، والمعلمون في هذه المدارس هم أعضاء عصابة ومجرمون محنكون حسبما وصفتهم القناة.

يتضمن المنهج النشل، وخطف الحقائب في الأماكن المزدحمة، والتهرب من الشرطة، وتحمل الضرب. يتم تعليم الأطفال أيضًا كيفية المقامرة وبيع الكحول.

ويكلف مكان في مدرسة اللصوص الآباء ما بين 200 إلى 300 ألف روبية أي نحو (2400 دولار أمريكي إلى 3600 دولار أمريكي) في الرسوم الدراسية، وينحدر الطلاب عادة من أسر أقل تعليماً وفقراً.

يتم تدريب الطلاب على الاندماج في العائلات الثرية والدخول إلى حفلات الزفاف الأكثر تميزًا في المجتمع الراقي، وبعد عام من الدراسة، يمكن للمراهقين "التخرج" وسرقة المجوهرات في حفلات زفاف الأغنياء.

وبحسب ما ورد يسمح تعليم العالم السفلي للمراهقين بكسب خمسة إلى ستة أضعاف مبلغ الرسوم الدراسية، ويمكن لوالديهم أيضًا تلقي دفعة سنوية قدرها 300 ألف روبية أي نحو (3600 دولار أمريكي) إلى 500 ألف روبية من قادة العصابات.

وتقول الشرطة إن أكثر من 300 طفل من هذه المدارس متورطون في سرقات زفاف في جميع أنحاء الهند.

وفي أغسطس الحالي، وخلال حفل زفاف فخم في جايبور، وهي مدينة في شمال غرب الهند، سرق لص حقيبة تحتوي على مجوهرات بقيمة 15 مليون روبية (180 ألف دولار أمريكي) و 100 ألف روبية نقدا.

وفي مارس الماضي سرق قاطع طريق يبلغ من العمر 24 عامًا تخرج من مدرسة لصوص كيسًا من المجوهرات في حفل زفاف في جورجاون، شمال الهند، وقال مفتش الشرطة حينها، إنه نظرًا لأن معظم المجرمين قاصرون، فمن الصعب للغاية على الشرطة اتخاذ إجراءات.

ويمكن أن يواجه الأشخاص المدانون بالسرقة في الهند ما يصل إلى سبع سنوات في السجن وغرامة.