هيئة البث الإسرائيلية: محور فيلادلفيا ليس حائط البراق ليتمسك به نتنياهو



وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إنه يجب العمل حاليا على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتعليقا على تمسك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، قالت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين الأمنيين قولهم إن محور فيلادلفيا ليس حائط" المبكى" حتى يتم تقديسه ويتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو به بهذا الشكل، ويكون عقبة أمام إنجاز صفقة الأسرى.

واشتعل خلافا كبيرا بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، الذي عارض البقاء العسكري في محور فيلادلفيا، لذا شهد الاجتماع مواجهة حادة و اشتباكات لفظية بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه، حتى إن جالانت صرخ بوجه نتنياهو، واتهمه بفرض خرائط توزيع الجنود وخطة البقاء العسكري في الممر على الجيش، والذي من جانبه يرفض البقاء في المحور.