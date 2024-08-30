زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية بعد تحطم مقاتلة F 16

وكالات

أعفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد القوات الجوية الأوكرانية من منصبه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أجنبية، على خلفية تحطم طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز F-16.

وأفادت صحيفة وول جورنال ستريت، بتحطم طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز F-16 فى حادث وقع الإثنين الماضى، وفقًا لمسئول أمريكى، بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال المسئول إن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران روسية، على الرغم من أن الحادث وقع خلال وابل صاروخي روسي ضخم عبر البلاد يوم الإثنين. بل من المرجح أن يكون الحادث نتيجة لخطأ الطيار.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكرانى نجح فى صد الهجوم الروسي في 26 أغسطس، بمساعدة كبيرة من الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 التي قدمها حلفاؤه من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي حينها إن أوكرانيا لا تزال تحتاج إلى أعداد أكبر من طائرات إف-16.