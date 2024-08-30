"ليس لهم الحق بالبقاء".. عملية ترحيل جماعي للاجئين في ألمانيا

وكالات

أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، أنها نفذت أول عملية ترحيل لأفغان إلى وطنهم منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس 2021، فيما تواجه برلين ضغوطا للقضاء على الهجرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت في بيان: "هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم وليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا وصدرت بحقهم أوامر ترحيل"، مشيرا إلى أن ألمانيا "طلبت من الشركاء الإقليميين الرئيسيين الدعم لتسهيل عمليات الترحيل"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت مجلة "دير شبيجل" نقلا عن مصادر أمنية إن طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة إلى كابل أقلعت من مطار لايبزيج قبيل الساعة 5:00 بتوقيت جرينتش وعلى متنها 28 أفغانيا.

وذكرت المجلة أن العملية كانت نتيجة شهرين من "المفاوضات السرية" التي عملت فيها قطر كوسيط بين برلين و"طالبان".

وأوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان بشكل كامل وأغلقت سفارتها في كابل بعد تولي طالبان السلطة في عام 2021.

ويأتي ترحيل اليوم في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الألمانية دعوات متزايدة للحد من الهجرة غير الشرعية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طالبي اللجوء الخطرين والمدانين، في أعقاب سلسلة من الجرائم البارزة التي ارتكبها مهاجرون مشتبه بهم.