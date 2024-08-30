"تسرب نفطي محتمل".. كارثة بيئية كبرى تهدد البحر الأحمر (تفاصيل)

وكالات

أبلغت اليونان الأمم المتحدة اليوم الجمعة، عن تسرب نفطي محتمل تم رصده بمنطقة الناقلة سونيون التي استهدفها الحوثيون قبل عدة أيام.

وقالت اليونان، إنها رصدت تسربا نفطيا محتملا بناء على صورة بالقمر الصناعي من وكالة السلامة البحرية الأوروبية.

وحثت اليونان كافة الدول على المساعدة بمنع المخاطر البيئية التي قد تنجم عن الناقلة سونيون.

ومن جانبها قالت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر "أسبيدس" أمس الخميس، إنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي من ناقلة متضررة ترفع علم اليونان، بينما بدأت عمليات الإنقاذ في وقت لا تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة بعد هجمات للحوثيين.

ونفذ الحوثيون هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على الناقلة "سونيون" المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها 274.2 متر وتحمل حوالي مليون برميل من النفط.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الأربعاء، أنها سمحت لفرق إنقاذ بقطر السفينة التي تشتعل فيها النيران منذ 23 أغسطس.

وقال لارس ينسن الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الصناعية فيسبوتشي ماريتايم على موقع لينكد إن "يبدو، على الأقل في الوقت الحالي، أنه تم إحكام العقل".

وأغرق الحوثيون سفينتين خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وتأتي هذه الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة ومن المرجح أن تستمر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

تسرب نفطي بهذا الحجم سيكون أكثر من نصف حجم أكبر تسرب مسجل على الإطلاق من سفينة، وهو ما حدث عام 1979 بعد تسرب 287 ألف طن من النفط من السفينة أتلانتك إمبريس، وفقا لاتحاد أصحاب ناقلات النفط الدولي لمكافحة التلوث.

ورغم توقف الهجمات مؤقتا، فإن المخاطر التي تهدد أفراد الطاقم والسفن والبيئة بسبب هجمات الحوثيين لا تزال قائمة.

وقال ينسن "حتى لو أمكن قطر (سونيون) وتجنبنا كارثة بيئية فإن التهديد لم يختف"، مضيفا أن هناك العشرات من ناقلات النفط وغيرها من السفن التجارية لا تزال تعمل في مناطق عالية الخطورة بالبحر الأحمر وخليج عدن.