إسرائيل تنهي عملياتها في خان يونس ودير البلح

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن إنهاء الفرقة 98 العسكرية عملياتها في مدينتي خان يونس ودير البلح بشكل متزامن، وذلك بعد 22 يومًا على العملية العسكرية التي استهدفت المدينتين.

وأدعى جيش الاحتلال أنه "استطاعت قواته تدمير 6 أنفاق بطول حوالي 6 كيلومترات خلال العملية الأخيرة في مدينتي خان يونس ودير البلح".

وزعم الجيش في بيان له أنه "بإمكان سكان الأحياء القريبة من شارع صلاح الدين في دير البلح العودة إليها، بينما زعم أنه سمح بالمقابل بعودة سكان أحياء حمد والجلاء والقرارة في وسط خان يونس بالعودة إليها بعد أن تراجعت منها الدبابات وأعادت انتشارها قرب الشريط الحدودي شرقًا".

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق التي انسحب منها في مواصي خان يونس سيتم مواءمتها مجددًا لتكون ضمن المنطقة التي يعتبرها إنسانية.