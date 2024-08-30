حزب الله يستهدف موقعي الرمثا وزبدين الإسرائيليين ‌‏بالأسلحة الصاروخية

بيروت-(د ب أ)

أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا موقعي الرمثا وزبدين الإسرائيليين ‌‏بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إن عناصره استهدفوا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله أن عناصره استهدفوا موقع زبدين الإسرائيلي ‌‏بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بقذائف الهاون أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، كما قصفت بالقذائف المدفعية عددا من المناطق الجنوبية.

ووفقا لقناة "المنار" التابعة لحزب الله ، قصفت القوات الإسرائيلية قبل ظهر اليوم أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية بقذائف الهاون، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أطراف بلدة الناقورة، وبلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة حامول في أطراف بلدة الناقورة، وعلى منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا، وعلى المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي الجبين و يارين في جنوب لبنان،واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي مجدل زون ويارون الجنوبيتين، بحسب ما أعلنته قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل ، وإعلان حزب الله مساندة غزة.





