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BBC

إعلام عبري: 15 جنديًا إسرائيليًا يرفضون العودة لمعارك غزة

03:06 م الجمعة 30 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية إن "15 جنديًا إسرائيليًا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، نشرت هيئة البث العبرية الرسمية أن "20 جنديًا إسرائيليًا رفضوا العودة إلى القتال بقطاع غزة، فيما تم إخطار بعضهم بالخضوع لمحاكمة عسكرية في حال عدم عودتهم".

ونقلت الهيئة عن بعض الجنود قولهم إنهم "بعد نحو 10 أشهر من القتال في غزة، لم يعودوا قادرين على العودة، لكنهم مستعدون للقيام بمهام أخرى".

ونقلت الهيئة عن أهالي بعض هؤلاء الجنود قولهم إن أبناءهم "مجبرون على الدخول في المناورة البرية في غزة، وإلا سيدخلون السجن، هذا أمر لا يصدق".

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل
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