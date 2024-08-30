باكستان: مقتل 5 إرهابيين وإصابة ثلاثة في إقليم بلوشستان

روالبندي (باكستان)- (د ب أ)

لقي خمسة إرهابيين حتفهم وأصيب ثلاثة على الأقل، في عمليات استخباراتية منفصلة نفذتها قوات الأمن الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، حسبما أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مديرية العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، نفذت قوات الأمن عمليات استخباراتية واسعة النطاق لملاحقة منفذي حادث بلوشستان،بحسب قناة"جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

ووفقا للبيان، فإن تلك العمليات تأتي على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين أبرياء في مختلف أنحاء إقليم بلوشستان في 26 أغسطس الجاري.

وكان ما لا يقل عن 33 شخصا قد قتلوا في جنوب غربى باكستان في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والسكان المحليين ومن يستقلون المركبات.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، الذي يعد جماعة محظورة تضم متمردين انفصاليين، عن مسؤوليته عن الهجمات.