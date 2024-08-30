بريطانيا: نشعر بقلق بالغ إزاء التوسع الإسرائيلي بالضفة

وكالات

قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء العمليات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة"، محذرة من أن خطر عدم الاستقرار جسيم، وشددت على الضرورة العاجلة لخفض التصعيد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان إلى أن "لندن تواصل دعوة الحكومة الإسرائيلية للتحلي بضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي بقوة لأفعال من يسعون إلى تصعيد التوتر".

وبحسب إحصاءات فلسطينية، استشهد أكثر من 660 شخصًا، من المجاهدين والمدنيين، بعضهم على يد مستوطنين يهود نفذوا هجمات متكررة على بلدات فلسطينية في الضفة الغربية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، قياديًا محليًا ينتمي إلى حركة "الجهاد" بالضفة الغربية و 4 آخرين في مواجهة بالأسلحة النارية، خلال واحدة من أوسع الهجمات على الأراضي المحتلة منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "بريطانيا تقر بحاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأساليب التي يستخدمها الاحتلال والتقارير عن وقوع خسائر بشرية بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".

وأضاف المتحدث أن بريطانيا "تدين بشدة عنف المستوطنين، وأنه ليس من مصلحة أحد أن يتسع الصراع في الضفة الغربية المحتلة".