أضرار بغارات للاحتلال على بلدات لبنانية

وكالات



أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على أطراف قرى زبقين والناقورة ووادي حامول جنوبي لبنان، تتسبب في أضرار جسيمة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.





