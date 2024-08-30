إعلان

BBC

أضرار بغارات للاحتلال على بلدات لبنانية

11:39 ص الجمعة 30 أغسطس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على أطراف قرى زبقين والناقورة ووادي حامول جنوبي لبنان، تتسبب في أضرار جسيمة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.


الاحتلال الإسرائيلي لبنان بلدات لبنانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أوكرانيا: إسقاط 12 طائرة مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

إعلان

إعلان

* وفاة المخرج أسامة فريد.. موعد ومكان تشييع الجنازة
* التعليم تقرر تدريس اللغة العربية بمرحلة رياض أطفال بالمدارس الدولية
بعد وفاة طفل.. الصحة تقرر إغلاق "مستشفى تبارك" بالقاهرة الجديدة
أفضل 32 صورة فائزة بجوائز الأبيض والأسود 2024