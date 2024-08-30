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روسيا تعلن اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق

11:30 ص الجمعة 30 أغسطس 2024

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو-س (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثمانية عشر طائرة مسيرة أوكرانية. تم إسقاط 11 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بريانسك، وأربعة فوق منطقة كالوغا، وتم تدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي جمهورية القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".


وزارة الدفاع الروسية موسكو روسيا
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