مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا ستواصل بيع أسلحة تقديم مواد دفاعية إلى تايوان

واشنطن- (د ب أ)

ذكر جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده ستواصل تقديم مواد دفاعية إلى تايوان، وفقا لسياسة "الصين واحدة"، مشيرا إلى أن هذا النهج ساعد في تعزيز عقود من السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقال سوليفان أمام مؤتمر صحفي في بكين إن مبيعات الأسلحة الامريكية إلى تايوان، تتماشى مع سياسة الصين واحدة، وهو توجه ذكر أنه "بقى صحيحا على أساس الحزبين" عبر العديد من الإدارة الأمريكية، حسب وكالة الأنباء المركزية الأمريكية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وأضاف سوليفان، الذي زار الصين هذا الأسبوع للقاء الزعيم الصيني، شي جين بينج ومسؤولين صينيين بارزين آخرين أن السياسة "ساعدت بالفعل في المساهمة في الحفاظ على سلام واستقرار عبر مضيق تايوان لعقود من الزمن، ونعتزم الحفاظ عليها هذا على هذا النحو".

وأضاف أن "سياستنا تجاه الصين الواحدة لم تتغير ونهجنا تجاه هذه القضية، يسترشد بسياسة الصين واحدة وقانون العلاقات مع تايوان".

جاءت تصريحات مسؤول البيت الأبيض، بعد وقت قصير من إثارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي قضية مبيعات الأسلحة، في محادثتهما التي استمرت يومين، طبقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الصينية أمس الخميس (بالتوقيت المحلي).

وحث وانج واشنطن على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايبيه، قائلا إن جهود الدفع من أجل استقلال تايوان تمثل "أعظم خطر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وتنتقد بكين بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان بوصفها تشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها يتعين إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.





