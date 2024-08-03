ممثل حماس في إيران: لا يمكن أن يمر اغتيال إسماعيل هنية دون انتقام

وكالات

قال ممثل حماس في إيران خالد قدومي، اليوم السبت، إنه لا يمكن أن يمر اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية دون انتقام.

وكان قدومي أصدر بيانا يشير فيه إلى فشل أجهزة الأمن الإيرانية في تأمين هنية ما أدى إلى اغتياله في النهاية.

ونفى قدومي ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إذ أشارت إلى أن عملية اغتيال هنية تمت عبر زرع قنبلة في الغرفة التي يقيم بها وتفجيرها خلال تواجده بها، وأوضح أن "سبب استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة هو إصابة شيئا ما، قد يكون صاروخا أو قنبلة من خارج الغرفة".

وأردف قدومي: "الهجوم وقع في الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي، إذ تعرض المبنى لضربة شديدة. حتى أن الانفجار تسبب في إضاءة المكان وظننت حينها أنه ربما يكوم رعد وبرق.. لكنني توجهت سريعا إلى الطابق الرابع وفوجئت بدخان كثيف، ووجدت هنية قد ارتقى شهيدا، وقد انهار سقف المكان وجداره من شدة الانفجار".

ووفقا لقدومي، فإن "آثار الهجوم وحالة جثمان هنية تشير إلى أن الهجوم تم من الجو وقُتل بواسطة صاروخ"، مضيفا "الهجوم الإسرائيلي تم بمباركة أمريكية، بعدما منحت واشنطن نتنياهو الضوء الأخضر لهذا الهجوم خلال زيارته إلى الكونجرس".